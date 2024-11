Folytatódik a Chelsea-védő kálváriája

Reece James várhatóan csak jövőre térhet vissza, miután újabb combhajlító sérülést szenvedett – számolt be róla a The Telegraph.

A Chelsea állítólag mind fizikailag, mind mentálisan támogatni fogja a játékost a felépülése során. Bár a klub még nem erősítette meg a heti vizsgálatok eredményeit, úgy tudni, hogy James valószínűleg csak az új évben térhet vissza, a rehabilitációja előrehaladásától függően.

🚨🔵 Reece James, not expected to return from his latest injury before the end of December — reports @Matt_Law_DT.

It follows a scan on his hamstring as Chelsea are ready to support Reece, once again. pic.twitter.com/NlLDoBjyMH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2024