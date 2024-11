Megint Angliában kapott munkát Frank Lampard

Az edzőként eddig bukdácsoló angol legenda újabb csapatnál bizonyíthat.

Frank Lampard lett az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Coventry City új edzője. A 46 esztendős szakember másfél év után ül le egy kispadra, előtte 2023-ban a Chelsea-nél dolgozott „beugrósként”, ahol ugye korábban, 2019 és 2021 között irányította a londoni együttest. A Coventryvel két és fél éves szerződést kötött az angol futball egyik legendája. Az Égszínkékek bajban vannak, a 2024/25-ös idényben eddig 17 mérkőzésben mindössze négyet nyertek meg, ez pedig Mark Robins kirúgásához vezetett.

A Coventry két ponttal áll a kieső zóna felett. Lampard ez az ötödik vezetőedzői megbízatása, dolgozott már kétszer az említett Chelsea-nél, 2018 és 2019 között a Derby County trénere volt, valamint 2022 és 2023 között az Evertont irányítótta. A 46 éves szakember első meccse a Coventry kispadján a szombati, Cardiff elleni bajnoki találkozó lesz.

🚨🔵 Frank Lampard has signed in as new Coventry City manager, agreement sealed today.

Lampard signed contract valid until June 2027 as key part of new project. pic.twitter.com/ZYxhDVqo2f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2024