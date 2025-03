Flick nem kér Neymarból: a Barca edzője nem támogatja a visszatérést

Ugyanakkor spanyol sajtóhírek szerint a játékosok többsége szívesen látná a brazil támadót a csapat kötelékében.

Egyre erősödnek azok a pletykák, melyek szerint Neymar a nyáron visszatérne korábbi csapatához, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelonához. A 33 éves támadó remek formába lendült, mióta hazaigazolt a Santoshoz, vasárnap este például roppant szemfüles szabadrúgásgólt szerzett. Korábban arról szóltak a hírek, hogy a katalán együttes nyitott lenne Neymar ingyen történő leigazolására, ha legalább 15 gólt szerez jelenlegi csapatában, ezzel bizonyítva, hogy újra formába lendült és nincsenek fizikális gondjai. Ugyanakkor a klub vezetősége nem egységes az ügyben, Hansi Flick nem támogatja az ötletet – számolt be erről a Diario Sport.

A spanyol lap értesülései szerint a 60 éves német edző komoly kételyeket fogalmazott meg Neymar állapotával és formájával, valamint szükségességével kapcsolatban. Flcik egy intenzív, dinamikus játékra építő fiatal csapatot épít, amelyben egy 33 esztendős, sérülésekkel bajlódó futballista nem feltétlen jelenten erősítést. A szakember véleménye szerint a brazil már nem felel meg a Barcelona jelenlegi projektjének, ezért nem látja indokoltnak a visszatérést.

🚨 Barcelona boss Hansi Flick has big doubts about signing Neymar due to his age and physical condition. (Source: @sport) pic.twitter.com/uZIuhO9CXd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 3, 2025

A csapat ugyanakkor szívesen fogadná Neymart

Bár Flick és a vezetőség egyelőre távol tartja magát az üzlettől, a játékosok állítólag szívesen látnák Neymart újra Barcelonában. A Diario Sport szerint a keretben többen is úgy vélik, hogy a brazil klasszis még mindig hozzá tudna tenni a csapathoz, ahogy azt Robert Lewandowski és Wojciech Szczęsny példája is mutatja.

Neymar állítólag maga is szeretné a visszatérést, hiszen a sikertelen szaúdi kitérő után újra Európa elitjében bizonyítana, és célja, hogy csúcsformában érkezzen a 2026-os világbajnokságra. Még ha Flick álláspontja meg is változna, a Barcelona anyagi helyzete sem kedvez a transzfernek. A katalán klub továbbra is pénzügyi nehézségekkel küzd, és bár Neymar ingyen érkezhetne, a fizetése még egy csökkentett konstrukció mellett is jelentős terhet róhatna a klub büdzséjére.

Neymar 2013 nyarán csatlakozott az FC Barcelonához, és 2017-ig erősítette a csapatot. Ez idő alatt összesen 186 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 105 gólt szerzett. A brazil támadó barcelonai karrierje alatt számos trófeát nyert, többek között kétszer La Ligát (2014–2015, 2015–2016), három Spanyol Király Kupát (2014–2015, 2015–2016, 2016–2017), egy Bajnokok Ligáját (2014–2015) és egy FIFA Klubvilágbajnokságot (2015).