Neymar bombaformában – ezúttal szemfüles szabadrúgásgólt szerzett

A Santos klasszisa a 9. percben lepte meg a Bragantino védelmét és kapusát, megpattanó lövése védhetetlenül vágódott a vendég kapuba.

Az esélyes hazaiak számára Neymar pontrúgása adta meg a kezdőlökést. A január végén szerződtetett labdarúgó már a harmadik találatát szerezte régi-új csapatában.

Safe to say, Neymar enjoyed that free-kick 🔥 pic.twitter.com/qH6LIlLhwm

