Flick megtalálta Sergi Roberto „pótlását”?

Az AS Roma felajánlotta játékosát a katalán együttesnek.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonának nagyon takarékosan kell költekeznie a nyáron a keret mélyítését illetően, ha szeretne nagyobb neveket is a katalán fővárosba csábítani, például Nico Williamset. A nemrégiben kinevezett új vezetőedző, Hansi Flick és a csapat sportigazgatója, Deco úgy fest talált egy olcsó, ám nem rossz megoldást a távozó Sergi Roberto utódjaként.

🚨 Leandro Paredes has been offered to Barcelona. [@sport] pic.twitter.com/eFYQEOuWnp — Football Newz (@FootballNewzIG) July 3, 2024

Spanyol lapértesülések szerint az egyik kiszemelt az AS Roma középpályása, Leandro Paredes lehet, akinek 2025 nyaráig van szerződése a Farkasokkal és akit akár már 5 millió euró fejében is el lehetne mozdítani az olasz fővárosból. Az argentinok világbajnok játékosa pályafutása során megfordult a PSG-ben, a Zenitben és a Juventusban is.