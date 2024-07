Pedri: „Valami hihetetlen lenne, ha ő nálunk játszana, remélem csatlakozik hozzánk”

Fél Európa a spanyolok üdvöskéjét akarja és rengeteg focista gondolkodik úgy, mint Pedri.

Nico Williams képességeinek csodájára jár a világ, hiszen a spanyol labdarúgó-válogatott 21 esztendős támadója az Európa-bajnokságon is brillírozik. Az Athletic Bilbao csatára a nyári átigazolási időszak egyik slágere lehet, ugyanis több sztárcsapat, többek között a Barcelona is figyeli a feltörekvő tehetséget.

Az már más kérdés, hogy a katalán együttesnek nem biztos, hogy meg lenne a szükséges 58 millió euró, ami Williams kivásárlási árát jelenti, ám ha lehet hinni a híreknek, a spanyol üdvöske kivár, hogy a Barca elő tudja-e teremteni a pénzt, ugyanis ő hajlandó lenne gránátvörös-kékbe öltözni.

A felröppent pletykák kapcsán a Barcelona fiatal sztárja és Nico Williams csapattársa, Pedri is kifejtette véleményét.

„Valami hihetetlen lenne, hogy ha nálunk játszana. Egy olyan focista, aki már megmutatta mire képes. Remélem, csatlakozik majd hozzánk” – mondta a 21 éves labdarúgó a Mundo Deportivo kérdésére. Korábban már Lamine Yamal is elárulta, hogy nagyon szívesen játszana együtt a Bilbao támadójával, akit Joan Laporta is annyira kedvel, hogy képes lenne eladni érte Araujot és Raphinhát is, hogy előteremtse az átigazoláshoz szükséges pénzt.

