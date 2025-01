Flick: Az őszi El Clásico adta önbizalom hozta össze ezt a sikert

Hansi Flick nem győzte dicsérni a Barcelona játékosait első trófeája megnyerése után, mint a La Blaugrana edzője.

Flick katalán gárdája 5–2-re kiütötte a címvédő Real Madridot Dzsiddában, ezzel megszerezve a 2025-ös Spanyol Szuperkupát.

Flick csapata ellenállhatatlan formában játszott Szaúd-Arábiában, a négy első félidőben szerzett góljukkal szinte azonnal eldöntötték a mérkőzést, hatalmas kihívás elé állítva a Real Madridot.

Flick elmondta, hogy az októberi, 4–0-s madridi La Liga-győzelem adta az alapot a sikerhez, ahol Robert Lewandowski, Lamine Yamal és Raphinha egyaránt betalált, mindkét mérkőzésen fontos szerepet játszva.

„A madridi meccsünk önbizalmat adott az ilyen típusú mérkőzések megnyeréséhez, és ezt a hozzáállást mutattuk az első gól utáni reakciónkban is” – mondta a mérkőzés után. „Ez a csapat csodálatos. Összetartunk, és ez nagyon fontos. A cél, hogy minden mérkőzésből tanuljunk és fejlődjünk” – tette hozzá.

A Barcelona a hét közepén a Király Kupa nyolcaddöntőjében lép pályára. Mellette pedig várhatóan január végéig bebiztosítják helyüket a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között is.

Most arra összpontosítanak, hogy visszakerüljenek a bajnoki címért folyó versenybe. A szezon felénél jelenleg hatpontos hátrányban vannak az éllovas Atlético Madriddal szemben.

