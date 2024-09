Az olimpia egyik legjobbja ugyanúgy sérülhetett meg, mint a három éve „agyonhajtott” Pedri

A vártnál jóval komolyabb lehet a baj, ha beigazolódik, amitől tartanak.

Ahogyan arról már beszámoltunk, alig, hogy felépült sérüléséből, Fermín López ismét hosszabb időre kidőlt. Az olimpiai bajnok középpályásnak megint a combhajlítójával akadtak gondok, ami miatt körülbelül egy hónapra újra az oldalvonalon kívülre szorul.

Többek szerint viszont nagyobb is lehet a baj. Adria Albets szerint a Barca 21 éves labdarúgóját ugyanaz a sérülés hátráltatja, amivel Pedri is bajlódott három évvel ezelőtt, amikor két hónap leforgása alatt az Eb-n és az olimpián is szerepelt a spanyol válogatottban.

„Fermín sérülése olyan, mint ami Pedri nehézségeit okozta 2021-ben” – mondta Albets a QueThiJugues adásában.

„Ha megsérül a lábad, és nem vagy 100%-os, a test úgy kompenzál, hogy túlterhelik a többi izmot, ami miatt tovább romolhat az állapotod” – tette hozzá.

Fermín akárcsak csapattársa Tokióban, szintén játszott az Eb-n és az olimpián is, jóllehet Párizsban sokkal több lehetőséget kapott, melyet hat góllal hálált meg.

Pedri azt követően 3 hónapot hagyott ki és 2023-ig bajlódott a combhajlítójával.

A középpályás csak remélheti, hogy nincs igaza Albets-nek és mihamarabb visszatérhet. Az első vizsgálatok alapján mindenesetre bizakodhat.