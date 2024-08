Felvételek a késelést kiváltó vitáról

Tegnap este érkezett a hír, hogy a Barcelona tiniászának, Lamine Yamalnak az édesapját megkéselték. Most előkerültek a sajnálatos esemény előzményeinek gondolt felvételek.

Lamine Yamal édesapját Mounir Nasraouit szúrt sebekkel szállították a badalonai kórházba. Az események Mataro városában eszkalálódtak, és az azóta eltelt időben a rendőrség 3 gyanúsítottat már őrizetbe is vett, egyet pedig továbbra is keres.

Az is kiderült, hogy a késelésnek egy, az esetet néhány órával megelőző utcai vita váltotta ki, a labdarúgó édesapjának szomszédságában. Nasraoui a felvételeken jól láthatóan három személlyel veszekszik, majd a rendőrség kíséri el a helyszínről.

Images have emerged of the fight that reportedly led to Lamine Yamal's father, Mounir Nasraoui, being stabbed hours later.pic.twitter.com/YyObdWeHmb

