Késszúrás okozta sebbel került kórházba a Barca-sztár édesapja

Lamine Yamal édesapját egy parkolóban szúrták meg szerda este. Állapota súlyos.

Az FC Barcelona tinisztrájának, Lamine Yamalnak az édesapját, Mounir Nasraouit egy parkolóban támadták meg, és szúrták meg. Több hírportál is megerősítette az információ hitelességét.

A jelentések szerint a Barca-játékos édesapjnak állapot súlyos, de már kóházban van, és szakértő kezek látják el.

🚨🚨| BREAKING: Lamine Yamal’s father was stabbed in a parking lot and his condition is serious. The police is investigating.

[@LaVanguardia via @ReshadFCB] pic.twitter.com/eUO33VjBeL

