„Felpróbáltam Mbappé maszkját, tényleg nem lát semmit!” – mondta a csapattárs

Randal Kolo Muani kiállt a francia válogatott csapatkapitánya mellett, miután a csapatbuszon felpróbálta az Mbappé által viselt maszkot.

Kylian Mbappé még a franciák első csoportmeccsén ütközött Kevin Danso vállával úgy, hogy az eset közben orrát és arccsontját törte. A hollandok elleni mérkőzést ki is kellett hagynia, a Lengyelország elleni mérkőzéstől pedig egy speciális maszkban játszik.

A Real Madrid legújabb sztárja ugyan tizenegyesből megtörte Eb-gólcsendjét Lewandowskiék ellen, azóta viszont egyelőre nem sikerült betalálnia. Jóllehet a komplett gall csapat hadilábon áll a gólszerzéssel.

A szakértők és a futballisták egybehangzó véleménye szerint is borzasztó nehéz egy ilyen védőfelszerelésben futballozni, hiszen erősen korlátozza a labdarúgó látását.

Randal Kolo Muani a franciák csapatbuszán felpróbálta csapattársa maszkját, ami után megerősítette ezt a tényt.

Kolo Muani on Mbappe’s mask (since he tried it on himself):

„You really can’t see anything, nothing. It’s tough.” 🤕 pic.twitter.com/YPMJJcYLLU

