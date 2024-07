Mbappé még hetekig csak maszkban játszhat

Még jó ideig nem veheti le mérkőzéseken az orrcsonttörése miatt viselt maszkját Kylian Mbappé, a németországi Európa-bajnokság negyeddöntőjébe jutott franciák futballsztárja.

„Hozzá kell szoknia, mert még hetekig rajta lesz játék közben. Eleinte nagyon kényelmetlen volt neki, de már belenyugodott, hogy viselnie kell” – közölte Didier Deschamps szövetségi kapitány.

A Paris Saint-Germaintől nemrég a Real Madridhoz szerződött csatár a belgák ellen 1-0-ra megnyert hétfői nyolcaddöntő előtt nyilvánosan panaszkodott a maszkra.

„Borzasztó így játszani. Folyamatosan cserélgetem, mert mindig van valami, ami zavar, vagy nem működik. Emellett nem tetszik, és izzadok is alatta, mindig ki kell csorgatni az izzadságot” – sorolta a 25 éves világbajnok. „Az első napon olyan érzés volt, mintha egy 3D-szemüveget tettem volna fel, és mintha nem is én lettem volna mögötte.”

Mbappé isn’t getting on with his mask 🤬 pic.twitter.com/cwA1mpCLFr

— LiveScore (@livescore) July 1, 2024