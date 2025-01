Félelmetes statisztika mutatja, mennyire jó is ez a Liverpool

Arne Slot gárdája sorra dönti a rekordokat a Premier League-ben.

A Liverpool nagy hajrában, két kései Darwin Núnez gólnak köszönhetően győzött 2-0-ra a Brentford vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján. S mivel az Arsenal később 2-2-es döntetlent játszott az Aston Villával, így Arne Slot együttese egy mérkőzéssel kevesebbet játszva hat ponttal vezet a rivális előtt. A Liverpool a Brentford ellen 37 lövést jegyzett, amivel beállították a klub PL-csúcsát. Továbbá zsinórban ez volt a negyedik olyan idegenbeli bajnokijuk, melyen legalább 20 lövést produkáltak, amire 2014 óta nem volt példa a Premier League-ben.

Liverpool are the first side to have 20+ shots in four consecutive Premier League away games since Manchester City in November 2014.

◉ 24 vs. Tottenham

◉ 22 vs. West Ham

◉ 23 vs. Nottingham Forest

◉ 37 vs. Brentford

Their 37 vs. Brentford is the most in a PL away game since… pic.twitter.com/uXHmWFm4g5

— Squawka (@Squawka) January 18, 2025