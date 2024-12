Federer szerint enélkül a győzelem nélkül sosem lett volna wimbledoni bajnok

Roger Federer Wimbledon történetének legsikeresebb játékosa, mégis sok minden alakulhatott volna másképp is, ha elveszít egy bizonyos mérkőzést.

Már teniszpályafutása korai szakaszában egyértelmű volt, hogy Federer különleges.

Azonban mint minden feltörekvő játékos, ő is érezte az idegességet, néha talán a nyomást is, és ehhez jött még a tapasztalatlanság, az első major megnyerése pedig sosem könnyű, még egy tehetséges játékosnak sem.

Ez történt Federerrel a 2003-as wimbledoni bajnokságon, amikor a döntőben Mark Philippoussist győzte le, 7-6(5), 6-2, 7-6(3) arányban. Ez volt a svájci játékos domináns döntős teljesítménye, aki az egész tornán mindössze egyetlen szettet veszített.

Mégis volt egy kihívó, akiről úgy gondolta, hogy 2003-ban az SW19-ben megállíthatta volna.

A torna elődöntőjében Federer Andy Roddick ellen játszott, akit három szettben 7-6(6), 6-3, 6-3 arányban győzött le.

A Tennis Channel Steve Weissmannak adott interjújában visszatekintett erre a teljesítményre.

Federer akkoriban dobta piacra új teniszütő-kollekcióját a Wilsonnal. Roddick pedig nemrég váltott Babolatról arra az ütőmárkára, amelyet a svájci mester is használ, ami Weissmant egy vicces kérdésre késztette.

„Gondolod, hogy talán valamelyik wimbledoni döntő másképp alakult volna, ha [Roddick] egy Wilsont tart a kezében?”.

Bár nyilvánvalóan könnyed hangnemben, tudván, hogy az ütő márkája valószínűleg nem befolyásolta egyik játékos teljesítményét sem, a 20-szoros Grand Slam-bajnok mégis alaposan elgondolkodott a kérdésen, felidézve azt a 2003-as wimbledoni elődöntőt.

„Azt hiszem, valószínűleg megvert volna a 2003-as wimbledoni elődöntőben”.

Ha kikapott volna a 2003-as wimbledoni bajnokság elődöntőjében, Federer bevallotta, hogy valószínűleg kételkedett volna abban, hogy képes-e megnyerni a füves pályás major-t, így bizonyos értelemben a Roddick elleni győzelem történelmi jelentőséggel bírt.

„És akkor az történt volna, hogy akkor valószínűleg azt gondoltam volna, hogy nem nyerhetek Wimbledonban – és akkor soha nem nyertem volna Wimbledonban. Szóval sok köze volt hozzá, ha sokkal korábban váltott volna Wilsonra. Megváltoztathatta volna az egész történelmet!”

A rivalizálásuk ellenére, amelyben a svájci játékos dominált, egyértelmű, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak, hiszen Federer mosolygott, amikor a 41 éves amerikairól beszélt.

„Andy egy nagyszerű srác, ezt ő is tudja. Ő a legjobb, és szeretem a podcastjét is, és szeretném, ha kommentálna. Annyira szórakoztató hallgatni, annyira nagy tudású, és mindig is élveztem, hogy itt van a turnén, meg ilyenek, szóval amikor Andy Roddickot hallom, mindig mosolyogni kezdek.”