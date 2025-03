Fabrizio Romano újabb részletekkel árult el Alexander-Arnold helyzetéről

Egyre jobban körvonalazódik a Liverpool játékosának jövője.

A Real Madrid állítólag magabiztos abban, hogy a következő nyáron ingyenesen leigazolja Trent Alexander-Arnoldot. Fabrizio Romano szerint a klub már belsőleg megvitatta a fizetési feltételeket és a szerződés hosszát, és a tárgyalások továbbra is folynak. Egy hivatalos ajánlat már készen áll.

– mondta Romano.

A blancók hosszú távra terveznek a védővel, mivel Dani Carvajal már 32 éves, és a klub szeretne felkészülni a jövőre. A Real Madrid különösen Alexander-Arnold kiemelkedő passzjátéka és támadó képességei miatt tartja őt kulcsembernek.

🚨 NEW: Real Madrid are really CONVINCED & CONFIDENT that Trent Alexander-Arnold can join Real Madrid.

The contract has already been proposed & the salary has already been discussed internally. @FabrizioRomano pic.twitter.com/qqh2Abf16e

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 13, 2025