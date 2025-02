Ezért nem teljesült be Thibaut Courtois manchesteri álma

Egy gyerekkora óta Manchester United-szurkoló játékos, aki szeretett volna az Old Traffordra igazolni, végül azonban nem csatlakozhatott Sir Alex Ferguson csapatához, mert egy másik játékos érkezése megakadályozta ezt.

Thibaut Courtois a Real Madrid játékosa, akit a világ egyik legjobb kapusaként tartanak számon, a belga Genknél vált ismertté, mielőtt 2011-ben 7,9 millió fontért a Chelsea-hez igazolt.

Akkoriban több európai klub is érdeklődött a fiatal belga tehetség iránt, köztük a Tottenham Hotspur is – egy csapat, amelyet Courtois maga is megemlített a Genknél töltött időszakáról szóló beszélgetés során.

A belga kapus nemrég a Rio Presents podcastban mesélt karrierje korai szakaszáról, és bevallotta, hogy David De Gea érkezése akadályozta meg őt abban, hogy csatlakozzon a Manchester Unitedhez. Az Atlético Madridtól 2011-ben szerződtetett spanyol kapus miatt Courtois végül máshol kötött ki.

„Imádtam Edwin van der Sart és Casillast” – kezdte a 32 éves játékos. „Casillast azért, mert nagyon fiatalon bekerült a Real Madrid kapujába.”

„Épphogy elkezdtem kapusként játszani, és ez teljesen lenyűgözött. Azon gondolkodtam, hogy wow, ő a Real Madridban véd. Mindig figyeltem a mérkőzéseiket. És ugyanígy követtem a Manchester Unitedet Van der Sar miatt.”

„De mivel David De Geát szerződtették, ez más irányba terelte a pályafutásomat. A Genknél éppen kezdtem felépíteni a nevemet.”

„Akkoriban a Tottenham is érdeklődött, valamint Chelsea és más csapatok is különböző országokból. De végül a Chelsea projektje tűnt a legjobbnak hosszú távon.”

„És mivel De Gea a Manchester Unitedhez ment, ez megnyitotta előttem az ajtót, hogy kölcsönbe az Atlético Madridhoz igazoljak. Őszintén szólva, ez az átigazolás tett azzá a kapussá, aki ma vagyok.”

Rio Ferdinand ezután megkérdezte Courtois-t, hogy Manchester United-szurkoló volt-e gyerekként, amire a kapus így válaszolt: „Igen, az voltam.”

A United legendája ezután Van der Sarhoz hasonlította Courtois-t, amit a Real Madrid kapusa megtiszteltetésnek vett: „Jó ezt hallani” – mondta.

„Szerintem én egy nyugodt kapus vagyok. Nem az a típus, aki sokat kiabál. Ha hibázol, úgyis tudod, hogy hibáztál. Sokkal fontosabb, hogy azonnal a következő pontrúgásra koncentrálj.”

„Fontos, hogy irányítsd a védelmet, hogy a megfelelő helyeken álljanak, és ha szükséges, figyelmeztesd őket, hogy mit ne csináljanak. De kiabálni, csapkodni nem feltétlenül szükséges.”

„Egy kapusnak és egy védőnek is sokkal magabiztosabb érzés egy olyan hálóőr mögött játszani, aki higgadt marad. Gyerekkoromban rengeteget néztem Van der Sart, és próbáltam tanulni tőle.”