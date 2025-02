Ezért nem nyilatkozott a sajtónak Arne Slot a botrányos Mersey-parti derbi után

Csak David Moyes válaszolt a sajtó kérdéseire.

Káosz a köbön, botrányos jelenetek, három piros lap. Így zárult a 2-2-re végződő szerda esti Mersey-parti derbi az Everton és a Liverpool között. Michael Oliver a meccs lefújása után két játékosnak, valamint a Vörösök menedzserének, Arne Slotnak is felmutatott egy piros lapot. A kiállítása miatt a holland tréner nem tarthatott sajtótájékoztatót, és el kellett hagynia a stadiont, ahogyan segítője, Sipke Hulshoff is. A Premier League 2023-ban bevezetett szabályai szerint egy piros lapot kapó menedzser nem nyilatkozhat a mérkőzés után, így a Liverpoolt nem képviselte senki az ilyenkor szokásos médiakötelezettségeken.

BREAKING: Arne Slot will NOT be conducting a post-match press conference after his dismissal in the mayhem at Goodison Park ❌ pic.twitter.com/acu1x5wc5x

— Hayters TV (@HaytersTV) February 12, 2025