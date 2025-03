Ezért nem kapott tizenegyest az egyértelmű kezezésért a Liverpool

Az eset még 0-0-nál történt, a VAR-ral is visszanézték az esetet, de végül maradt a pályán hozott ítélet, vagyis, hogy nem ért büntetőt a kezezés.

A Newcastle 2-1-re nyert a Liverpool ellen a labdarúgó Angol Ligakupa döntőjében és ezzel 1955 óta először nyert bármilyen trófeát a szigetországon belül. A 41. percben azonban még 0-0-s állásnál alakulhatott volna másképp is a finálé. Ugyanis egy előrelőtt labdánál Kieran Trippier védekezett Luis Díazzal szemben és a Newcastle védője szabad szemmel is jól láthatóan véletlenül kézzel belekapott a labdába, így „továbbsodorva” azt. A Liverpool játékosok azonnal felháborodtak és számon kérték John Brooks játékvezetőt, hogy miért nem ítélt büntetőt, pedig a VAR is megvizsgálta az esetet.

Obvious hand ball not given.

Kieran Trippier’s hand takes the ball out of the path of Luis Diaz in the box.

Should have been a penalty. pic.twitter.com/qtFSNEqZ3T

