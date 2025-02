Ezért adták meg a United egyértelműen szabálytalan győztes gólját

Hatalmas mázlija volt a Vörös Ördögöknek.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Manchester United ha nyögvenyelsően is, de hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Leicester Cityt és továbbjutott az FA-Kupa legjobb 16 csapata közé.

A győztes gólt a rendes játékidő hosszabbításban Harry Maguire fejelte egy oldalsó szabadrúgást követően.

MAGUUUUIIRRRREEEEE!!!

