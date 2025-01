Ezen múlhat az egyezség a Topolya és a Fradi között Csirkovics ügyében

Hamarosan újabb sztár érkezhet az Üllői útra, de egy feltételnek még teljesülnie kell a két klub között.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Ferencvárosi TC újabb nagy nevet szeretne az Üllő útra csábítani. A nemrégiben Robbie Keane-t vezetőedzőnek kinevező csapat egyre közelebb a Topolyában játszó Alekszandar Csirkovics megszerzéséhez. A 23 esztendős szélső a szerb sajtó információi szerint hamarosan otthagyhatja a vajdasági klub törökországi edzőtáborát, és a Fradiba igazol.

A Mozzartsport arról számolt be, hogy az egyezség nyélbe üttetett, az egyedüli egyezkedés még a játékos vételárán zajlik. Ugyanis a topolyai klub kétmillió eurót szeretne Csirkovicsért kérni, aki az Ekl-ben már négy gólpasszt is jegyzett. A zöld-fehérek viszont nem szeretnének ennyit kifizetni a fiatal futballistáért, ha a vajdasági klub enged az árból, akkor jöhet létre az egyezség – számolt be erről az ulloi129.hu nevű szurkolói oldal. A Transfermarkt 3,5 millió euróra becsüli Csirkovics piaci értékét.

A 23 esztendős szélső 2023 nyarán került Topolyára kölcsönben az orosz Krilja Szovjetov Szamarától, majd egy évvel később végleges megvásárolta őt a klubja. Eddig összesen 68 meccsen 21 gólt és 9 gólpasszt jegyzett.