Rekordáron érkezhet támadó a Ferencvároshoz

A 23 éves játékos piaci ára alapján rekordigazolás lehet.

Társoldalunk, az NB1.hu szemlézte a Csakfoci.hu cikkét, amely szerint a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Ferencváros Szerbiából igazolhat támadót. A Topolyában futballozó Alekszandar Csirkovics kelthette fel a magyar bajnok figyelmét – az viszont egyelőre kérdéses, hogy télen szerződtetik. A 23 éves támadó 2023 nyarán került jelenlegi klubjához. Előtte az orosz Krilja Szovjetov Szamaránál játszott, ezt követően került a Topolyához, amelyben összesen 68 meccsen 21 gólt és 9 gólpasszt jegyzett.

Az Ausztriában pallérozódó Csirkovics a remek teljesítményével felhívta magára Dragan Stojkovics, szerb szövetségi kapitány figyelmét is, a Svájc és a Spanyolország elleni Nemzetek Ligája-találkozókon a meccskeretben is helyet kapott, a debütálására azonban egyelőre nem került sor.

According to a report, Ferencváros have shown interest in TSC’s Aleksandar Ćirković. The best attacker in the TSC squad, it’s unknown if Fradi plan to persue him this winter or if they will wait until the summer.

For TSC, still alive in the UECL, they will hope to keep him. pic.twitter.com/DAU0HlUVyU

