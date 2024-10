„Ez rasszizmus, uraim!” – döbbenten keseregnek a Real-szurkolók

Döbbenet lett úrrá a Real Madrid szurkolóin órákkal az Aranylabda díjátadója előtt. A hírek szerint Vinícius Junior nem fogja megnyerni a díjat, helyette a Manchester City játékosa, Rodri lesz a befutó.

A királyi gárda drukkerei hevesen reagáltak a váratlan fejleményre. Többen közülük összeesküvés elméleteket gyártanak, valamint a háttérben megbújó rasszista szálakat vízionálnak. Mutatjuk a legpikánsabb kommenteket:

Mint arról a Sport365 beszámolt, Fabrizio Romano információi szerint Vinícius Jr. nem utazik Párizsba, mivel a Real Madrid tudja, nem ő nyeri az Aranylabdát. Az újságíró a Twitteren azt írta, a Real Madrid részéről senki sem vesz részt a ceremónián. Sem Florentino Pérez, sem Vini Jr., sem Carlo Ancelotti, sem Jude Bellingham.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024