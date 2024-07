„Európában sokkal érzékenyebbek az emberek” – Mac Allister kiállt Enzo mellett

Szoboszlai Dominik csapattársa óvatosságra intette honfitársát.

Alexis Mac Allister támogatásáról biztosította válogatottbeli csapattársát, Enzo Fernandezt, aki élőben közvetítette, amint az argentin játékosok franciákat gúnyoló rasszista dalt énekelnek a Copa América-győzelmet követően.

A Liverpool középpályása, aki állítólag nem vett részt a dalolásban, azt mondta:

A valóság az, hogy nem vagyunk rasszista ország; nem szoktunk annyira rasszizmusról beszélni. Igen, ez egy nagyon fontos téma, nyilvánvalóan. Enzo már bocsánatot kért, és elmagyarázta a történteket. Ismerjük Enzót, tudjuk, hogy soha nem tenné rossz szándékkal, ő nem az a srác, nem rasszista.” – fejtette ki álláspontját Mac Allister.

Alexis Mac Allister on Enzo Fernández case:

„You have to be careful with what you say or do, especially in Europe where they are much more sensitive than here. The reality is that we are not a racist country; we are not used to talking about racism so much.

„Yes, it’s a very… pic.twitter.com/A9W9yhVdp1

