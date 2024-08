Érthetetlen VAR-döntés, 31 lövés – hátrányból fordított Franciaország és olimpiai döntős

Franciaország 1-1-es rendes játékidőt követően 3-1-re legyőzte Egyiptomot az olimpiai focitorna elődöntőjében, s így a Thierry Henry vezette csapat bejutott a döntőbe.

A házigazda Franciaország eddig az egész ötkarikás játékokon nagyon meggyőzően futballozott. A Thierry Henry irányította együttes minden meccsét megnyerte és még gólt sem kapott a tornán. Azonban a legjobb négy között a meglepetésre idáig eljutó Egyiptom megtörte ezt. Az afrikaiak a 62. percben Mahmoud Saber góljával kerültek előnybe, a rendes játékidő végére pedig már több mint 20 lövés volt Franciaországnak, de csak a 83. percben sikerült kiegyenlíteni.

Jean-Philippe Mateta volt eredményes. Majd a hosszabbítás perceiben nem múlott sokon, hogy a házigazda akár még a rendes játékidőben megnyerje a mérkőzést, de a játékvezető közel öt percig tartó VAR-ozás után végül nem ítélt büntetőt. Az indok az volt, hogy hiába ért kézzel a labdához az egyiptomi játékos, a francia futballista lökte őt, ezért maradt el a tizenegyes.

France wanted this given as a penalty but after a VAR check the ref didn’t. FT: 1-1 going to extra #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/KrOHhjDuuJ https://t.co/FxsgszCI0z

After a VAR review, a handball was not called on Egypt on this play because the Egypt defender was pushed. pic.twitter.com/jUhASIwWAq

— ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2024