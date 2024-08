A Barcelona fiataljának vezérletével fordítottak a spanyolok és jutottak az olimpiai döntőbe

Elsőként a Tokióban ezüstérmes Spanyolország válogatottja jutott döntőbe férfi labdarúgásban a párizsi olimpián, miután hétfőn hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a marokkói csapatot.

Az észak-afrikaiak a 37. percben, büntetőből szerzett góllal kerültek előnybe, a spanyolok viszont a második félidőben az FC Barcelonában futballozó, friss Európa-bajnok Fermin Lopez góljának és gólpasszának is köszönhetően 19 perc alatt fordítottak.

Fermín López for Spain so far at the Olympics:

▫️ 4 goals in 5 matches

▫️ Goal and an assist vs. Morocco to help send Spain to the gold medal match

What a special player ✨ pic.twitter.com/iNXje0k0sM

— ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2024