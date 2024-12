Erről szólt május – A Barca elnök üvöltözött a játékosokkal – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Áprilisban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 tavaszának végén.

A klub elnöke, Joan Laporta teljesen kikelt magából szombat este, amikor az FC Barcelona 4-2-re kikapott 2-1-es vezetésről a spanyol bajnokságban a Girona vendégeként.

A kudarc kétszeresen is fájhatott a vezérnek. Egyrészt ezzel eldőlt, hogy a Real Madrid matematikailag is megszerezte a bajnoki címet. Másrészt a Girona megelőzte a gránát-vörös kékeket és előre lépett a tabella második helyére.

„Ez nem lehet így!”– többek közt ezt kiabálta Joan Laporta a játékosoknakl a meccs után a Barcelona öltözőjében. A mondandójába beillesztett kötőszavakról nem érkeztek hírek.

Az elnök dühe azért is érthető, mert élőben nézhette meg a „katalán derbit”, amit nyert állásból vesztett el a gárda.

A második hely esetleges elvesztése komoly érvágás lenne a klubnak. Ugyanis csak az ezüstéremmel vehet részt a a spanyol szuperkupa négyes döntőjében, valamint a második hely kell ahhoz is, hogy a klub visszatérhessen a rendes átigazolásokhoz, mert csak így lenne megalapozott anyagilag, hogy a nyáron nagy szerződéseket köthessen.