Erről szólt május – Döntöttek Modric és Kroos jövőjéről – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Áprilisban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 tavaszának végén.

Spanyol sajtóhírek szerint a Real Madrid egy éves szerződés hosszabbítást ajánlott Luka Modricnak, a „veterán” futballista szerződése ugyanis a szezon végén lejár.

Korábban arról szóltak a találgatások, hogy a horvát aranylabdás 12 év után elhagyja a madridi klubot, de úgy tűnik, hogy marad a „királyi” gárdánál.

Úgy tűnik, hogy Toni Kroos is új szerződést kaphat még a héten és ezt hivatalosan is bejelentik majd. A német válogatott játékosának szintén nyáron ér véget a kontraktusa a klubbal, de esetében sincsen kérdés. Szüksége van rá Carlo Ancelottinak a következő szezonban is.