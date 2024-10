„Érinthetetlen” a Spurs védője

Fabrizio Romano ellentmond az argentin értesüléseknek, miszerint kivásárlási záradék szerepel a Tottenham Hotspur védőjének szerződésében.

A transzferguru a Twitter-oldalán cáfolta, hogy kivásárlási záradék szerepelne Cristian Romero szerződésében a Spursnél.

– hangsúlyozta Romano.

Romero 2021-ben egy szezonra szóló kölcsönszerződéssel csatlakozott a Tottenhamhez, és azonnal a Spurs kulcsfontosságú középhátvédjévé vált. A Premier League-klub egy évvel később 52 millió euróért vásárolta meg végleg.

🚨⚪️ There’s NO €65m release clause into Cuti Romero’s contract at Spurs despite reports from Argentina.

Tottenham considered him untouchable last summer despite interest from top clubs. pic.twitter.com/UYC7wQAGxT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024