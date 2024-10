A Real Madrid mindenképp megszerezné az Arsenal sztárját

A királyi gárda legfőbb prioritása a jövő nyári átigazolási időszakban egy 80 millió fontra taksált Premier League-játékos.

A blankók sosem riadtak vissza attól, hogy nagy összegeket költsenek egy-egy kiszemeltre. Idén nyáron Kylian Mbappé szerződtetésével robbantottak az átigazolási piacon. A korábbi PSG-sztár állítólag 106,5 millió fontos aláírási bónuszért kötelezte el magát a királyi gárdához. Szintén a komoly transzferek közé sorolható, hogy a brazil csodagyerek, Endrick körülbelül 40 millió fontért csatlakozott a spanyol kirakatcsapathoz.

Cristiano Ronaldo 2009-es szerződtetése akkor világrekordot döntött, a díjat körülbelül 80 millió fontra becsülték. A portugál klasszist olyan Premier League-sztárok követték, mint Luka Modric és Gareth Bale. Az elmúlt években Eden Hazard és Antonio Rudiger is elhagyta az angol élvonalat a Real Madrid kedvéért. Hazard madridi karrierje ugyan nem a tervek szerint alakult, de Rudiger alapemberré vált Carlo Ancelotti csapatában.

A 15-szörös BL-győztes most ismét egy Premier League-sztárt szemelt ki.

Alex Bernard, a Le10 Sport újságírója úgy értesült, a játékos környezetét már megkereste a spanyol klub.

🚨 Real Madrid have made William Saliba their ‘top priority’ signing next summer. The player’s entourage has already been contacted, with Real Madrid willing to pay ‘whatever price’ to convince Arsenal to sell. [@AlexisBernard10] pic.twitter.com/E9xJlQ0zQw

— afcstuff (@afcstuff) October 9, 2024