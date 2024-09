Erik ten Hag: nem vagyok Harry Potter

A holland mester újfent a szurkolók türelmét kéri.

A Manchester United 3-0-ra kikapott a Liverpool ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában. Luis Diaz kétszer is betalált az első félidőben, a második játékrészben pedig Szoboszlai Dominik gólpasszából Szalah zárta le a meccset.

Az MU mestere, Erik ten Hag az örökrangadó elvesztését követően úgy nyilatkozott, optimistán látja a szezont és szerinte van esélye a csapatnak arra, hogy trófeát, trófeákat nyerjen, de ahhoz össze kell állnia az új csapatnak. A meccset megelőzően az Old Traffordon bemutatták a legutolsó, legújabb igazolást, Manuel Ugartetét, akit több mint 50 millió font fejében szereztek meg a Vörös Ördögök a PSG-től.

„Nem vagyok varázsló, nem vagyok Harry Potter. Ezt el kell fogadniuk. Ugarte még nem állt készen arra, hogy kezdjen, hárman így is az első meccsüket játszották a szezon során. Az uruguayi futballistának fel kell építeni az állóképességét, majd csak úgy tudjuk beépíteni őt a csapatban. Ez beletelik néhány hétbe, vagy akár egy hónapba is” – nyilatkozott új játékosáról a Manchester United mestere.

🔴🪄 Erik ten Hag: “I’m not Harry Potter”.

“Manuel Ugarte hasn’t played in the season so far. He needs to build his fitness”.

“It will take weeks, maybe months”, says via @samuelluckhurst. pic.twitter.com/QrbvcomJoO

