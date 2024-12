Épphogy elkezdett visszatérni csereként, megint megsérült az MU védője

Karrierje során már több mint 1500 napot volt sérült.

Luke Shaw pályafutása során már több mint 1500 napot, vagyis több mint 4 évet töltött lábadozással különböző sérülések miatt. Ebben a szezonban ha a barátságos mérkőzéseket is alapul vesszük, válogatott és klubszinten 23 meccset kellett már kihagynia. Viszont november végére, az Ipswich Town elleni találkozóra – amely Rúben Amorim debütálása is volt egyben – már felépült. Kapott is 35 percet csereként beállva, aztán 31-et az El-ben, majd a Evertonnal szemben megint 35-öt.

A Utdxlusive X-oldal számolt be arról, hogy a 29 esztendős szélső védő kénytelen kihagyni az Arsenal elleni rangadót. Információik szerint az angol válogatott bekk úgy nyilatkozott újabb problémái miatt, hogy a teste már meg van törve és nem bírja a folyamatos gyűrődést. Újabb tesztek várnak majd rá, a klub egyelőre nem kommunikált semmit a lehetséges visszatérése kapcsán. Az oldal arról is ír, hogy az MU-t nem lepte meg az újabb kimaradás.

🚨🚨 Luke Shaw injured again, confirmed. ✅🏥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Player is said to be described as “broken” regarding his body.

More tests will take place soon, clyb sources say “no surprise” that he has had another injury. #MUFC #LukeShaw pic.twitter.com/2pE9f5uY5j

