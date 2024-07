Endrick majdnem egy Real-legenda nevét kapta, az édesanyja mondott nemet

Így is imádják már a Real-szurkolók, nem még ha valóban így nevezte volna el az édesapja.

Nagy az izgatottság a Real Madrid-szurkolók körében a következő idényt illetően. Gyakorlatilag egy All Star-válogatott lesz a Királyi Gárda csapata, hiszen Kylian Mbappé és Endrick is csatlakozik a madridi együtteshez. Illetve ki tudja, ki még, hiszen több lehetséges igazolásról is lehet olvasni manapság.

Az biztos, hogy a 17 esztendős brazil tehetség nem lesz alapember még Carlo Ancelotti kezdőjében, viszont a Real szurkolók már nagyon várják, hogy bemutatkozzon. S milyen ováció lenne a drukkerek részéről, ha végül azt a nevet kapja, amit az édesapja eredetileg gondolt neki.

⚪️🇧🇷 Endrick: “It’s true, my dad wanted to name me ‘Di Stéfano’ but my mother refused. My story with Real Madrid was already on track even before I was born!”.

“For sure with Mbappé we will look like a videogame team next season”, told L’Équipé. pic.twitter.com/6enZyGRCJk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024