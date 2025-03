Emiatt a két dolog miatt harapnak bele a sportolók az érmeikbe?

Két elmélet is kialakult arra vonatkozóan, hogy miért harapnak bele az olimpiai sportolók az érmeikbe, miután megnyerték az eseményt.

Az olimpiai érmekbe való harapás az Olimpiai Játékok elengedhetetlen részévé vált. A sportcsillagok pedig világszerte részt vettek ebben a szokásban.

Olyan sportolók, mint Usain Bolt, Michael Phelps és Simone Biles, valamint még sokan mások részt vettek ebben a trendben. Ők mind „belekóstoltak” az érmeikbe a dobogó legtetején.

A jelenség túllépett az Olimpián, a futballisták is beleharapnak az érmeikbe a győzelmük után. A Premier League-től a Bajnokok Ligájáig, Jude Bellinghamről is készült fotó, amelyen beleharap az érmeibe, miután a legutóbbi szezonban Európai Sikert aratott a Real Madriddal.

David Wallechinsky, az Olimpiai Történészek Nemzetközi Társaságának elnöke beszélt a CNN-nek a jelenségről és arról, hogy miért csinálják ezt a sportolók egyáltalán.

Ez inkább egy trükk, amit a sportolók akkor csinálnak, miután átadták nekik az érmet a hivatalos személyek.

„Ez már megszállottsággá vált a fotósok számára. Azt gondolják, hogy ez egy ikonikus felvétel, amit el lehet adni. Nem hiszem, hogy a sportolók ezt maguktól csinálnák” – mondta Wallechinsky 2012-ben.

