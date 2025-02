Usain Boltnak szívszorító okból kellett visszaadnia egy olimpiai aranyérmét

A 38 éves nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter egykor kilenc aranyérmet is magáénak tudhatott, egyet azonban szívszorító okból vissza kellett adnia.

Usain Bolt páratlan pályafutása során 100 méteren, 200 méteren és a 4 × 100 méteres váltóban is világcsúcsot döntött. Máig ő az egyetlen atléta, aki három egymást követő olimpián – 2008-ban, 2012-ben és 2016-ban – is megnyerte a 100 és 200 méteres versenyeket.

Ezt az eredményt azonban később visszavonták, miután kiderült, egyik csapattársa, aki a 2008-as pekingi játékokon vele együtt futott a váltóban, tiltott szert használt.

Nine years ago today @UsainBolt​ won his first Olympic gold, broke the World Record and stunned the World. #onthisday #Beijing2008 pic.twitter.com/C07NVXP8ew

— The Olympic Games (@Olympics) August 16, 2017