Emberségből jeles! Yamal nem akármilyen karácsonyi ajándékkal kedveskedett

Yamal ráadásul személyesen látogatott el oda, ahol korábban ő is sztárrá vált.

Lamine Yamal a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona akadémiájának, a La Masiának a növendéke. A 17 esztendős feltörekvő szupersztár pedig nem felejtette el, honnan jött és hol játszott még másfél évvel ezelőtt. A spanyolok Eb-győztes fiatalja az Oriol Tort Edzőközpontba személyesen látogatott el és minden fiatal focistának egy Beats fejhallgatót adott karácsonyi ajándékként. Ráadásul mindegyiket egyedi, kézzel írt üzenet kísérte. A Yamal által írt kártyákon ezt állt:

„Hogy élvezhessétek a zenét”, vidám táncoló és fejhallgatós emojikkal kiegészítve.

A gesztus nemcsak az ajándék értéke miatt volt különleges, hanem a mögöttes szándék miatt is, amit a Mundo Deportivo méltatott. Az ötlet egy különleges lehetőségből született, amikor Yamal fejhallgató-szponzora egy adagot a Barcelona első csapatának szánt. A fiatal csillag azonban másképp döntött. „Jobb lenne, ha inkább a La Masiában lévő fiúk és lányok kapnák” – javasolta, érett érzékenységről és empátiáról téve tanúbizonyságot. Bár Yamal karrierje villámgyorsan ível felfelé, továbbra is hű marad gyökereihez, és szeretne maradandó emléket hagyni azoknak, akik ugyanazokat az álmokat követik, mint ő egykor.

