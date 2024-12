Elítélték Pogba bátyját Pogba elrablása és zsarolása miatt

Minek az embernek ellenség, ha ilyen barátai és testvére van...

Mathias Pogbát, a világhírű francia labdarúgó, Paul Pogba bátyját, három év börtönbüntetésre ítélte egy párizsi bíróság, ebből két évet felfüggesztve, miután bűnösnek találták egy zsarolási és emberrablási ügyben. Az ítélet szerint a 34 esztendős ex-focista és a további öt vádlott megpróbáltak 13 millió eurót kicsikarni Paul Pogbától 2022-ben, „védelmi szolgáltatásokra” hivatkozva. Az elkövetők háromtól nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaptak.

A bíróság döntése alapján Mathias Pogba egy évet házi őrizetben, elektronikus nyomkövetővel (bokapereccel) fog letölteni, míg a fennmaradó két évre felfüggesztett büntetést kapott. Emellett 20 000 eurós pénzbírságot is kiszabtak rá. A többi vádlott, köztük gyermekkori barátok és ismerősök, szintén bűnösnek találtattak zsarolás, emberrablás és bűnszövetkezetben való részvétel miatt, és négytől nyolc évig terjedő börtönbüntetéseket kaptak, valamint 20 000 és 40 000 euró közötti pénzbírságokat.

