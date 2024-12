Pogba visszatér Manchesterbe?

Pályafutása legjobb éveit az MU-nál élte meg, most viszont a karrierje újbóli beindítása az elsődleges célja, amire nem biztos, hogy a Premier League a legjobb állomás.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City fontolgatja annak a lehetőségét, hogy szerződtesse Paul Pogbát, aki márciusban térhet vissza a futballpályára a doppingeltiltásának lejárta után. A 31 esztendős középpályás leigazolása minden bizonnyal nagy port kavarna, hiszen legjobb éveiben a városi rivális Manchester Unitedet erősítette, ők voltak azok, akik 100 millió eurót fizettek érte 2016-ban.

A francia játékos 2022-ben visszatért a Juventushoz, ahol azonnal megsérült, majd doppingvétség miatt négyéves eltiltást kapott, amit aztán 18 hónapra csökkentettek, így a pályafutása még nem ért véget. A hír kiderülésekor Pogba nagyobb hangvételű interjút adott, amiben arról beszélt, roppant elszánt és mindent meg fog tenni, hogy újra a legmagasabb szinten futballozhasson. Novemberben aztán közös megegyezéssel távozott az olasz klubtól, így jelenleg szabadügynök.

🚨 Manchester City are considering bringing in Paul Pogba, who can return to football in March following a doping ban.

The 31-year-old ex-Manchester United player is understood to be reluctant about the move.

(Source: Independent) pic.twitter.com/3JODckfaZ9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 15, 2024