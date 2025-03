Eldőlt Kimmich jövője a Bayernnnél

Tíz éve erősíti már a bajorok csapatát, több mint 400 meccsen viselte a müncheniek szerelését.

Korábban ugyan olyan híresztelések láttak napvilágot, hogy Joshua Kimmich a szezon végén elhagyja a Bayern Münchent, a német válogatott futballista végül meghosszabbította a szerződését. A müncheni klub csütörtökön a honlapján jelentette be, hogy a 30 éves játékos 2029 nyaráig kötelezte el magát.

Kimmich tíz évvel ezelőtt, a VfB Stuttgarttól került a bajorokhoz, azóta 429 tétmérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben, 43 gólt szerzett és 115 gólpasszt osztott ki. A több poszton is bevethető középpályás nyolc bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett társaival, valamint a Bajnokok Ligája trófeáját, a klubvilágbajnoki címet és az Európai Szuperkupát is elhódította.

Kimmich 2016 májusában debütált a német válogatottban, 97 alkalommal kapott lehetőséget és hétszer volt eredményes, jelenleg ő a Nationalelf csapatkapitánya.

