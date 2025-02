Váratlan fordulat Kimmich szerződésének ügyében

A német sajtó értesülései szerint a Bayern München visszavonta Joshua Kimmich szerződéshosszabbítási ajánlatát, miután a középpályás habozott annak elfogadásával. A Kicker és a Bild beszámolói szerint a klub hétfői felügyelőbizottsági ülésén döntött úgy, hogy visszavonja az ajánlatot, amely egy szerény fizetésemelést is tartalmazott volna. Kimmich jelenlegi szerződése a szezon végén lejár, és a hírek szerint évi 20 millió eurót keres a Bayernben.

A klub sportigazgatója, Max Eberl korábban optimistán nyilatkozott a tárgyalásokról. Különösen miután Jamal Musiala, Alphonso Davies és Manuel Neuer is új kontraktust írt alá.

„Nagyon jó megbeszéléseket folytattunk Joshuával, világosan jeleztük, milyen elképzeléseink vannak” – mondta Eberl, aki remélte, hogy sikerül véglegesíteni a megállapodást.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bayern Munich have WITHDRAWN their new contract offer for Joshua Kimmich (30), reports @cfbayern. ⛔️📝 pic.twitter.com/kdmnnUPZiO

— EuroFoot (@eurofootcom) February 27, 2025