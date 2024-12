Eldőlt, ki veszi át a PL-sereghajtó irányítását

A Southampton megállapodott Ivan Jurić kinevezéséről, aki Russell Martint váltja a vezetőedzői poszton – adta hírül Fabrizio Romano.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Tottenham elleni hazai 5-0-ás zakót követően a Southampton vezetősége menesztette Russel Martin vezetőedzőt. Az átigazolásokra szakosodott újságíró, Fabrizio Romano értesülései szerint a legutóbb az AS Romát irányító Ivan Juric lesz a Soton új menedzsere.

🚨🔴⚪️ Southampton have agreed deal to appoint Ivan Jurić as new head coach to replace Russell Martin.

Contract set to be signed today.

Verbal agreement in place on contract terms; formally working on exit terms from AS Roma.

Ivan Jurić said yes to Saints FC, Röhl won’t join. pic.twitter.com/G9XyklZvyz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024