Közel 50 nap után kirúghatják az AS Roma vezetőedzőjét egy öltözőbéli atrocitás miatt

Még csak küszöbön a november, de már másodjára küldheti el aktuális vezetőedzőjét a római együttes.

A szezon elejét még Daniele De Rossival kezdte az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Roma. A klub egyik legendája az előző idény második felében kapott megbízatást és jól is ment vele a csapatnak, így mellette tették le bizalmukat a vezetőségnél. Azonban a szezon eleji rossz eredmények végül De Rossi menesztését hozták. A helyére Ivan Juric érkezett. A horvát trénerrel eleinte jöttek a jó eredmények, ám az előző öt meccsén már csak egy győzelmet tudott felmutatni, ráadásul a hétvégén 5-1-re kapott ki a gárda a Fiorentina ellen.

Hovatovább az Európa-ligában is eddig három forduló alatt csak négy pontot gyűjtött az AS Roma. A legutóbbi bajnokin pedig a La Gazetta dello Sport információi szerint Ivan Juric és Gianluca Mancini védő egy fizikális összetűzésbe keveredett, ugyanis az edző hozzávágott egy üveg vizet a játékosához. Sajtóhírek szerint ez pedig azt eredményezhette, hogy a klub sportigazgatója, Florent Ghisolfi már hétfőn sürgősségi megbeszélést tartott az öltözőben, melyen Juric jövője is szóba kerülhetett.

Nagy kérdés, hogy a csütörtöki Serie A-s mérkőzésen a Torino ellen még ő ül-e le a Roma kispadjára, vagy megint új edző után kell néznie a fővárosi együttesnek. Ivan Juricot szeptember 18-án nevezték ki, most lehet, hat hét elteltével már elveszti állását.