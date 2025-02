Elcsábítaná az Arsenal kulcsemberét a Real Madrid

A királyi gárda mindenképpen megerősítené védelmét a nyár folyamán. Már meg is találták a legfőbb kiszemeltet.

Carlo Ancelotti tartotta magát ahhoz az elvéhez, hogy a januári átigazolási időszakban nem hajt végre nagy igazolásokat, annak ellenére sem, hogy csapatát komoly sérüléshullám sújtja.

Dani Carvajal és Éder Militão várhatóan már nem lép pályára ebben a szezonban. Antonio Rüdiger jelenleg is sérült, míg David Alaba hosszú, 13 hónapos kihagyás után próbál visszatérni a teljes edzésmunkához.

A helyzet ellenére Ancelotti nem költött januárban, inkább az idény végéig megpróbálja házon belül áthidalni a problémákat. Nyáron azonban beindulhat a szerződtetési hullám.

A Liverpool jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold továbbra is az elsődleges célpont. A Real Madrid már benyújtotta ajánlatát egy ingyenes átigazolásra, de egyelőre nem érkezett válasz.

Ancelotti tervei között két középhátvéd szerződtetése is szerepel, mivel hosszú távon szeretné megtalálni Alaba és Rüdiger utódait.

Az Arsenal trófeahiánya befolyásolhatja a 23 éves francia válogatott döntését, akinek értékét körülbelül 80 millió euróra becsülik.

Mikel Arteta mindent megtesz majd, hogy megtartsa a védőt, és a klub fizetésemelést is hajlandó ajánlani, ám a Real Madrid vonzereje erős tényező lehet.

Az utóbbi valószínűleg egy tapasztaltabb és olcsóbb játékos lesz, aki mentorálhatja Salibát, valamint a fiatal tehetségeket, mint Raúl Asencio és Jacobo Ramón, hogy segítse őket a hazai és európai sikerek elérésében.

Saliba döntését a Real Madrid francia játékosai is befolyásolhatják. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni és Eduardo Camavinga is próbálhatják meggyőzni honfitársukat, hasonlóan ahhoz, ahogyan Jude Bellingham próbálja rávenni Alexander-Arnoldot a klubváltásra az angol válogatottnál.

🚨Real Madrid want William Saliba and one other centre back this summer (@MatteMoretto) pic.twitter.com/8VcL7ltGBV

— Football España (@footballespana_) February 9, 2025