Egyre nehezebb helyzetben az Arsenal kapusa

Ketyeg az óra Aaron Ramsdale számára.

A Football Insider értesülései szerint Aaron Ramsdale számára fennáll a veszély, hogy újabb szezont tölt majd többnyire a kispadon az Arsenalnál.

Ramsdale továbbra is távozni szeretne. Habár az Ajax és a Wolverhampton Wanderers érdeklődik iránta, egyik klub sem tett még ajánlatot.

#Wolves have reportedly made an enquiry regarding a potential loan move for Arsenal goalkeeper Aaron Ramsdale.

📰 @TEAMtalk | #WWFC pic.twitter.com/52gEaroCK1

