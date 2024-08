Nem találnák ki, hogy melyik PL-csapat szurkolótábora a legoptimistább a szezon előtt

A Premier League 2024/25-ös szezonjának kezdete előtt a The Athletic megkérdezte a szurkolókat, hogy mennyire optimisták csapataik esélyeit illetően a most kezdődő bajnokság előtt.

Meglepő módon a drukkerek közül a Nottingham Forest és az Arsenal rajongói tekintenek a legoptimistább elvárosokkal a következő hónapok elé.

A pesszimisták közül az elsők helyen a Chelsea szurkolótábora áll. A megkérdezett drukkerek a rendetlenség szót használták leginkább a csapatuk körül lévő helyzetre. A Leicester és Manchester United tábora van még ennek a képzeletbeli tabellának az alján. Előbbiek 31, míg utóbbiak 49 százalékban látják derűsen a klubjuk fölött az égboltot.

A lista tetején a Nottingham és az Arsenal mögött a Liverpool szurkolói úgy érzik, hogy ez végre egy remek szezon lesz. Igaz az optimizmus dobogóra így sem fértek fel, hiszen ott a harmadik helyet a Wolves szerezte meg. Akiknek a rajongói ismét bizonyságot adtak a hűségükről.

