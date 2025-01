„Egyértelmű volt, hogy nem ünneplek” – nyilatkozta a visszatérő Pool-szélső

Cody Gakpo szerdán tért vissza korábbi sikerei helyszínére, amikor a Liverpool játékosaként korábbi klubja, a PSV Eindhoven stadionjában lépett pályára.

A holland szélső még 2023 januárjában szerződött Angliába, ám azóta most először járt az eindhoveni arénában. Az érzelmekkel teli találkozón ismét a figyelem középpontjába került, miután tizenegyesből betalált. A támadó azonban egykori csapata, és annak szurkolói iránti tiszteletből nem ünnepelte gólját. És azt is elárulta, hogy ezen nem is kellett gondolkodnia.

„Szerintem elég egyértelmű volt, hogy nem ünneplek. Ez volt a helyes és az egyetlen döntés a múltamat figyelembe véve.”

A PSV szurkolói megértéssel fogadták a gesztust, és a 52. percben történt lecserélésekor állva tapsolták meg korábbi kedvencüket.

„A tapsvihar a cserémnél csodálatos volt. Rengeteg szeretetet kaptam a szurkolóktól, amiért nagyon hálás vagyok. Számomra ez egy különleges nap volt – egy szép emlék, amit megőrizhetek.”

Bár Gakpo számára érzelmileg jelentős volt a visszatérés, a mérkőzés végeredménye csalódást okozott neki és a Liverpool csapatának is. Annak ellenére, hogy korán vezetést szereztek, nem tudták megtartani az előnyüket: az első félidő végén öt percen belül két gólt kaptak.

„Csapatként és klubként mindig nyerni akarsz. Ez most csalódást keltő eredmény volt, hiába változtattunk az alapcsapatunkon, mi győzni jöttünk, de ez nem sikerült. Próbáltunk jól játszani, de az első félidő végén két gyors gólt kaptunk, ezzel el is vesztettük a helyzeti meg a valós előnyünket. Kár érte. Ma egyszerűen nem jött össze minden úgy, ahogy általában idén szokott.”

Gakpo számára ettől még a Philips Stadionba való visszatérés örök emlék marad. A Liverpool pedig így is a BL-alapszakasz első helyén zárt, és már gőzerővel készül a hétvégi, Bournemouth elleni idegenbeli PL-rangadóra.