Edzőjét méltatta a Lazio csatára a továbbjutásukat követően

Mattia Zaccagni szerint Marco Baroni vezetőedző idén erősebb mentalitást adott a Laziónak az Európa-ligában, és a csapat valódi „győzelmi éhséget” mutatott a Real Sociedad ellen.

Az Aquilék már domináns helyzetben voltak, már azelőtt is mielőtt Aihan Munoz a 30. percben megkapta volna második sárga lapját. Mario Gila korai góljával vezettek, majd kényszerítettek egy gólvonalról való mentést is.

Taty Castellanos és Zaccagni is betalált, míg Ander Barrenetxea késői fejese csak egy szépítést jelentett, a végeredmény pedig 3-1 lett a Stadio Olimpicóban.

A Lazio az Európa-liga tabelláját az elejétől a végéig vezette. Hárompontos előnnyel és +13-as gólkülönbséggel biztosították helyüket a legjobb 16 között.

„Az európai szereplésünk igazán lenyűgöző volt, minden mérkőzést a legnagyobb odafigyeléssel játszottunk le. Kevesen számítottak erre, de mi hittünk magunkban, és mérkőzésről mérkőzésre haladtunk, szóval nagyon elégedettek vagyunk” – mondta Zaccagni a Sky Sport Italiának.

„Az edző idén megadta nekünk azt a mentalitást, hogy bármilyen tornán indulunk, ugyanazzal a hozzáállással kell játszanunk, legyen szó Európáról, a Serie A-ról vagy a Coppa Italiáról. Mindig a megfelelő fókuszban kell lennünk, és ezt kell folytatnunk.”

