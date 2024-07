Eb-előszó: Biztonsági játék vagy gólerős futball? Jön a spanyol-francia elődöntő

A keddi, müncheni elődöntő kifejezetten érdekes lesz abból a szempontból, hogy a spanyolok gólerős futballja vagy a franciák biztonsági játéka ér majd finálét a németországi Európa-bajnokságon.

A két csapat teljesen eltérő hozzáállást és stílust képvisel, mert amíg a fiatal spanyol együttes kifejezetten támadószellemben és gólerősen futballozik, addig a tornára nagy esélyesként érkező, vb-ezüstérmes franciák elsősorban a vereség elkerülésére helyezik a hangsúlyt, így akciógólt még nem szereztek a kontinensviadalon.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese rendre már az ellenfél büntetőterületén megkezdi a letámadást, amikor pedig megszerzi a labdát, kifejezetten kreatív támadójátékkal – többek között a torna két felfedezettjének számító Nico Williamsnek és a mindössze 16 éves Lamine Yamalnak köszönhetően – sikerül veszélyt okoznia a rivális kapujánál. Ennek fényében az nem meglepő, hogy az eddigi öt találkozón 11-szer volt eredményes a spanyol csapat, viszont az, hogy csak két gólt kapott, azt mutatja, hogy védekezésben is hatékony ez a taktika.

