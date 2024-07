„Argentína szívesen játszana az Eb-n”

Az Európa-bajnokság vagy a Copa América az erősebb?

Örök vita a labdarúgásban, hogy az Európa-bajnokság, vagy a Copa América a nívósabb torna. A mérkőzések színvonalát elnézve idén talán a dél-amerikai kontinenstorna nyerné ezt az összevetést, s mivel a két földrész nemzeti csak négy évente, a világbajnokságokon mérik össze tudásukat, így sokan sokszor szeretnek azon elmélkedni, hol is játsszák a jobb focit. Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya most egy korszakalkotó ötlettel állt elő, igaz, elég nagy badarságnak tűnik, de azért kíváncsiak lennénk rá:

🚨🌎 Argentina manager Scaloni: „I would like for a European nation to be invited to a Copa América sometime, so they can see what it’s like to play here, and also the other way around with the EURO’s.” (@AlbicelesteTalk) pic.twitter.com/aQsKyO9mcu

— EuroFoot (@eurofootcom) July 8, 2024