Dybala káprázatos góljával pontot rabolt Milánóból a Roma

Kimondottan szórakoztató mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott egymással az AC Milan és az AS Roma a Serie A 18. fordulójában.

Csalódott csapatok csatájaként is aposztrofálhatták volna a Milan és a Roma összecsapását, hiszen mindkét együttes a várakozásokon alul teljesít a bajnokságban.

Jobban kezdett a Giallorossi, amely a találkozó elején több ígéretes támadást is vezetett, sőt, Dovbyk révén még a kapufát is eltalálta. A vezetést azonban a hazaiak szerezték meg. A 16. percben Fofana egy nagy szóló végén ziccerbe hozta Reijnders-t, aki nem is hibázott.

Hamar jött a válasz.

Dovbyk sarokkal felpörgetett zseniális labdáját Dybala jobbal – a papíron gyengébbik lábával – úgy zúdította be a jobb sarokba, hogy Maignan mozdulni sem tudott.

Dovbyk & Dybala joga bonito pic.twitter.com/Bs7BFa1x3C — Wilku (@Wilku_ASR) December 29, 2024

Meglehetősen paprikás hangulatban zajlott a derbi. Fonsecát, a hazaiak menedzserét még az első félidőben kiállították reklamálás miatt.

A lüktető iramú, szórakoztató összecsapást mindkét csapat eldönthette volna a maga javára. A második felvonás első felében a hazaiak, a hajrában pedig a fővárosiak álltak közelebb a győzelemhez. A végén a csereként beálló Lorenzo Pellegrini meccslabdát hibázott, így pontosztozkodással zárult a csörte.

A Milan a nyolcadik, míg a Roma a tizedik helyről várhatja a folytatást.

Serie A, 18. forduló

AC Milan–AS Roma 1-1 (1-1)

Gólszerző: Reijnders (16.) ill. Dybala (23.)

