Dybala elárulta, hogy közel állt egy párizsi szerződéshez

A Roma sztárja, Paulo Dybala bevallotta, hogy korábban közel állt ahhoz, hogy a PSG játékosa legyen, miközben kihangsúlyozta, hogy az álma továbbra is a Bajnokok Ligája megnyerése.

Dybala a Twitch-en adott interjút a Coker nevű streamernek, amelynek idézeteit a TMW közölte.

„Meg akarom nyerni a Bajnokok Ligáját, akár a Romával, akár más csapattal” – mondta La Joya, a Juventus és a Palermo korábbi játékosa.

